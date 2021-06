Alexander Milo (41) sorgt für eine süße Babyüberraschung. Der Schauspieler ist bereits Vater eines Sohnes. Der kleine Mićo kam damals ziemlich rasch bei einer Sturzgeburt zur Welt und hat das Leben seiner Eltern komplett umgekrempelt. Jetzt kann sich Alex' Sohnemann aber über tatkräftige Unterstützung freuen. Der Schauspieler hat nämlich ganz überraschend verkündet: Er ist vor wenigen Tagen zum zweiten Mal Vater geworden.

Auf seinem Instagram-Kanal hat der stolze Papa jetzt ein Foto der Minihand seines jüngsten Kindes gepostet. In der Bildunterschrift schreibt der Jakob-Darsteller: "Willkommen, kleine Evie Emilia. Am 6. Juni um 01:04 Uhr durften wir dich zum ersten Mal in unseren Armen halten." Die glücklichen Eltern und der große Bruder seien unglaublich dankbar für dieses schöne Geschenk. "Wir lieben dich", richtet der 41-Jährige das Wort direkt an das neue Familienmitglied. Auch seine "Unter uns"-Kollegen freuen sich mit und hinterlassen ihre Glückwünsche unter dem Beitrag.

Ob der gebürtige Reutlinger nach der Geburt von Baby Nummer zwei etwas gelassener rangeht? Im Gespräch mit PicturePuzzleMedien verriet er vergangenes Jahr, dass er als Neu-Papa ziemlich aufgeregt gewesen sei. "Ich habe alles Mögliche unternommen – Videos geschaut und auch einen Geburtsvorbereitungskurs zusammen mit meiner Frau besucht", plauderte er aus.

Instagram / alexandermilo_official Alexander Milo und sein Sohn

Instagram / iamalexmilo Alexander Milos Tochter

Instagram / alexandermilo_official Alexander Milo mit seiner Familie

