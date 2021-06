Alexander Milo (41) schwelgt im Elternglück! Am Mittwochmorgen überraschte der Unter uns-Darsteller seine Fans mit süßen Nachrichten: Er und seine Frau Agathe sind erneut Eltern geworden. Ihre Tochter Evie Emilia hatte am 6. Juni das Licht der Welt erblickt. Dass das Paar nach Söhnchen Mićo wieder Nachwuchs erwartet, wusste bis zuletzt kaum jemand. Kurz nach der Geburt hat Alex Promiflash jetzt verraten, wie es der kleinen Familie geht.

"Meine Tochter und meine Frau erholen sich noch etwas, aber es geht beiden sehr gut, plauderte er im Gespräch mit Promiflash aus dem Nähkästchen. Seine Liebste und das jüngste Familienmitglied genießen die Kennenlernzeit in vollen Zügen. Evies Ankunft auf der Welt verlief ihrem Papa zufolge auch geschmeidiger als die ihres Bruders: Der hatte es damals ziemlich eilig und Agathe deshalb eine Sturzgeburt. "Wir waren diesmal mental auf alles vorbereitet und glücklicherweise hat uns unsere Kleine eine schnelle, aber auch entspannte Geburt geschenkt", betonte der 41-Jährige.

Trotz der aktuell noch anhaltenden Kontakteinschränkungen durfte Alex seine Frau in die Klinik begleiten und konnte ihr so bei der Entbindung beistehen. "Ich durfte meine Frau zum Glück von Anfang an und während der kompletten Geburt begleiten. Natürlich unter Einhaltung aller Corona-Hygienemaßnahmen", freute er sich.

