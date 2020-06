Ist das der sichere Tod für Unter uns-Jakob (Alexander Milo, 40)? Der Streit zwischen dem Ex-Polizisten und seinem Bruder Benedikt (Jens Hajek) erreichte in der RTL-Daily kürzlich einen dramatischen Höhepunkt: Als Jakob bei dem Unternehmer eingebrochen war und seine Firma in Brand setzen wollte, war es zu einer Rangelei gekommen, bei der Benedikt seinen Bruder lebensgefährlich mit einer Pistole verletzte. Jetzt kann Jakob nur noch eine Spenderleber retten – doch die will sein Bruder ihm verweigern. Kann Saskia (Antonia Michalsky) den Bauunternehmer zur Vernunft bringen?

In einem Trailer zur heutigen Folge sieht man, wie Jakobs Noch-Ehefrau das Gespräch mit ihrer Ex-Affäre sucht. "Wenn man jemandem das Leben retten kann, dann tut man das, wenn man kein Monster ist. Egal, was vorher war", appelliert sie an Benedikt, der als Organspender infrage kommt. Die Dunkelhaarige sei sich sicher, dass der zweifache Vater nicht mit der Tatsache leben könne, das Leben seines Bruders auf dem Gewissen zu haben. Dieser sieht das allerdings anders: "Glaub, was du willst. Zu dem Thema habe ich alles gesagt, was gesagt werden muss", meint er und scheint damit Jakobs Todesurteil gefällt zu haben.

Dass sich Saskia im Vergleich zu Benedikt so sehr für ihren Ex-Partner einsetzt, dürfte viele Zuschauer überraschen. Immerhin war Jakob ihr gegenüber sogar gewalttätig geworden. In einem RTL-Interview erklärte Schauspieler Alex, dass ihm die Rolle als Frauenschläger auch im echten Leben Probleme mache: "Das ist doch der Frauenschläger!", hatte ihm ein Fan nach Ausstrahlung der Szenen beispielsweise mal im Baumarkt zugerufen.

TVNOW / Stefan Behrens Benedikt (Jens Hajek) bei "Unter uns"

TVNOW / Stefan Behrens Saskia (Antonia Michalsky) und Jakob (Alexander Milo) bei "Unter uns"

