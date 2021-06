US-Bachelor-Kandidatin Jenna Cooper ist schon bald keine Junggesellin mehr! Die Blondine war Kandidatin in der 22. Staffel der US-amerikanischen Ausgabe der beliebten Kuppelshow. In der sechsten Woche musste sie die Villa leider verlassen und versuchte ihr Liebesglück erneut beim Ableger Bachelor in Paradise – ebenfalls ohne Erfolg. Doch dann fand sie jenseits der Datingformate die große Liebe: Ihr Partner Karl Hudson machte ihr einen Heiratsantrag!

Mit ihrem Verlobten ist das TV-Sternchen seit Januar 2020 liiert, im Mai vergangenen Jahres krönte Töchterchen Presley Belle ihre junge Liebe. Und weil es den beiden Turteltauben offenbar gar nicht schnell genug gehen kann, überrascht es nicht, dass Karl nun ein Jahr nach der Geburt um ihre Hand anhielt. "Ich habe Ja gesagt! Die einfachste Entscheidung aller Zeiten, und Presley stimmt zu", schrieb die junge Mama neben Fotos vom Antrag des Paares am Strand. Sie sei aufgeregt, ihren besten Freund zu heiraten, ergänzte sie.

Auf den Antrag, den ihr Partner offenbar zeitlich mit ihrem 32. Geburtstag abgepasst hatte, reagierten zahlreiche Gratulanten mit liebevollen Wünschen. "Herzlichen Glückwunsch! Ihr verdient nur das Beste!", "Was für ein toller Ring!" oder "Ich hatte wirklich gehofft, es passiert auf eurer Reise", liest man in der Kommentarspalte. Das Paar befindet sich nämlich gerade im Urlaub auf den Turks- und Caicosinseln.

Jenna Cooper

Jenna Cooper und ihre Tochter Presley Belle

Jenna Cooper und ihr Verlobter Karls Hudson mit Tochter Presley Belle

