Philipp Mickenbeckers (✝23) Freunde nehmen Abschied von ihm. Der YouTuber, der gemeinsam mit seinem Zwillingsbruder Johannes den Kanal The Real Life Guys betrieben hatte, erlag am Dienstag seiner Lymphdrüsenkrebserkrankung. Während seines Kampfes gegen die Krankheit konnte der Hesse stets auf die Unterstützung seiner Freunde zählen – und das hat sich auch nach seinem Tod nicht geändert. Seine Liebsten versammelten sich jetzt, um für Philipp zu singen.

Es ist wohl eines der emotionalsten Videos, das je auf dem Instagram-Account der The Real Life Guys veröffentlicht wurde. Die engsten Freunde des 23-Jährigen sitzen zusammen in einem Wohnzimmer und singen. Sie haben durch Philipp, der sehr gläubig war, in den vergangenen Monaten zu Gott gefunden. "Jesus, wir halten an dir fest. Du trägst uns immer, auch in solchen Zeiten", heißt es unter dem 15-sekündigen Clip.

Sein guter Freund Christopher ließ sich kurz nach Philipps Tod sogar taufen – das sei ein großer Wunsch des Webvideoproduzenten gewesen. "Ich bin unglaublich dankbar dafür, dass ich den Philipp kennenlernen durfte und ganz ehrlich, nach so einer Story nicht an Gott zu glauben ist unerklärbar", erklärte The-Real-Life-Guys-Kollege Erik dazu auf YouTube.

Instagram / the_real_life_guys Philipp Mickenbecker, Erik Westphal, Johannes Mickenbecker und Janet

Instagram / the_real_life_guys Philipp und Johannes Mickenbecker

Instagram / life.lion.official Philipp Mickenbecker, YouTube-Star

