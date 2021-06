Philipp Mickenbeckers Glaube riss auch seine Mitmenschen mit! Im vergangenen Sommer war bei dem YouTuber bereits zum dritten Mal Lymphdrüsenkrebs diagnostiziert worden. Die Ärzte gaben dem Webstar nur noch wenige Wochen zu leben – doch der 23-Jährige kämpfte und erlebte schließlich noch fast ein Jahr voller emotionaler Momente, bis er am 9. Juni verstarb. Kurz nach Philipps Tod erfüllte sein guter Kumpel Erik ihm dann einen großen Wunsch!

In einem emotionalen YouTube-Video meldeten sich Philipps Freunde und Verwandte nach dessen Ableben zu Wort. Sein guter Freund Christopher enthüllte in dem Clip glücklich: "Ein großer Traum von Philipp ist in Erfüllung gegangen und zwar hat sich Erik zwei Stunden später etwa taufen lassen. Das war in all dem Leid so eine große Freude!" Und auch The Real Life Guys-Kollege Erik selbst erklärte: "Ich möchte einfach nur mal sagen, all die Zeit, die ich mit Philipp erlebt habe... Ich bin unglaublich dankbar dafür, dass ich den Philipp kennenlernen durfte und ganz ehrlich, nach so einer Story nicht an Gott zu glauben ist unerklärbar."

In Philipps Leben hatte der Glaube an Gott immer einen großen Platz gehabt: Gemeinsam mit seinen Geschwistern wurde der Hesse christlich erzogen – und hielt später auch Vorträge über seine Religion. Auch während seiner schweren Erkrankung blieb er voller Zuversicht und Hoffnung.

Instagram / the_real_life_guys Philipp Mickenbecker, Erik Westphal, Johannes Mickenbecker und Janet

Instagram / the_real_life_guys Philipp Mickenbecker, YouTube-Star

Instagram / life.lion.official Philipp Mickenbecker, Webstar

