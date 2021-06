Da dürfte sich J.K. Rowling (55) aber freuen! Die Britin ist nicht nur weltweit als Autorin der Harry Potter-Bücher bekannt, sondern auch ein echter Familienmensch: Mit ihrem Ex, dem portugiesischen Journalisten Jorge Arantes, hat die Schriftstellerin ein Mädchen, mit Neil Murray bekam sie noch zwei weitere Kids. Ihre älteste Tochter Jessica ist inzwischen 27 Jahre alt – und hat sich jetzt mit ihrem Partner verlobt!

Das berichtet jetzt zumindest das UK-Magazin Daily Mail. Demnach sei die schöne Brünette bereits dabei, ihre Hochzeit zu planen – weitere Details gibt es bis dato jedoch nicht. Jessica teilte im Netz bisher kein romantisches Foto ihres Heiratsantrags. Und auch ihre erfolgreiche Mutter wollte sich zu den Gerüchten zunächst noch nicht äußern.

In den vergangenen Jahrzehnten seit ihrem Durchbruch hielt J.K. Rowling ihre Familie zum größten Teil aus der Öffentlichkeit heraus. Wie ihre Geschwister erschien auch Jessica kaum in Zeitschriften – vor einigen Jahren sprach sie jedoch in einem Interview über ihre Kindheit: "Ich wusste nie, dass wir arm waren. Ich erinnere mich nur daran, glücklich gewesen zu sein!"

Getty Images J.K. Rowling bei der "Phantastische Tierwesen"-Premiere in London im November 2016

Instagram / jessicaarantes Jessica Rowling Arantes, Tochter von J.K. Rowling

Getty Images J.K. Rowling bei der "Phantastische Tierwesen"-Weltpremiere in NYC im November 2016

