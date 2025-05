Rowling feuert gegen "Harry Potter"-Stars wegen Trans-Brief

Erfolgsautorin J.K. Rowling (59) übte kürzlich scharfe Kritik an mehreren Schauspielern aus dem Harry Potter-Universum. Anlass war ein offener Brief, den unter anderem Paapa Essiedu, der in der kommenden HBO-Serie die Rolle des Severus Snape übernehmen wird, gemeinsam mit Eddie Redmayne (43) und Katie Leung unterzeichnet hat. Die Schauspieler bekundeten darin ihre Unterstützung für die Rechte der Trans-Community, nachdem das Oberste Gericht Großbritanniens in dieser Woche geurteilt hatte, dass Transfrauen rechtlich nicht als Frauen anerkannt werden. Auf X teilte Joanne ihre scharfe Ablehnung mit den Worten: "Ich frage mich oft, ob die Unterzeichner solcher Briefe ihr Gewissen beruhigen müssen."

Konkret stellte die Autorin in mehreren Posts auf X die Wahrhaftigkeit und Motive der Schauspieler in Frage. "Niemand bei Verstand glaubt, dass Menschen ihr biologisches Geschlecht ändern können", schrieb die Autorin. Sie bezeichnete solche offenen Briefe als "elitäres Abzeichen der Tugend" und warf den Unterzeichnern vor, eine Lüge zu unterstützen. In einem weiteren Beitrag unterstellte sie den Beteiligten, sie würden mit ihrer öffentlichen Positionierung Frauen- und Mädchenrechte gefährden und sogar Kampagnen unterstützen, die schwule Menschen benachteiligen und Minderjährigen schaden könnten. Joanne vermutete hinter der Solidarität mit der Trans-Community unter anderem Karriereängste und den Druck, sich dem vermeintlichen Mainstream der Unterhaltungsbranche anzupassen.

Bereits in der Vergangenheit gab es zahlreiche Auseinandersetzungen zwischen der Schriftstellerin und ehemaligen Weggefährten aus dem Harry-Potter-Kosmos. Im vergangenen Jahr äußerte Joanne, dass sie von langjährigen Bekannten enttäuscht sei, weil sie sich nach ihren kontroversen Beiträgen distanziert hätten. Ihre Kritik entzündete sich auch daran, dass einstige Mitstreiter öffentlich ihre Haltung verurteilten, aber dennoch privat Kontakt zu ihr suchten.

Getty Images Joanne K. Rowling und Eddie Redmayne

Getty Images Joanne K. Rowling, Autorin

