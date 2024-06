"Harry Potter"-Serie: J.K. Rowling freut sich über Regisseur

Harry Potter-Fans aufgepasst: Bald wird es eine Serie über den Hogwarts-Schüler geben! Erst kürzlich wurde bekannt gegeben, dass die Show nun mit Mark Mylod einen Regisseur und mit Francesca Gardiner eine Drehbuchautorin hat. Beide wurden bereits mit einem Emmy Award für ihre Arbeit an "Succession" ausgezeichnet. J.K. Rowling (58), die Autorin der Bücher, war an der Auswahl beteiligt und ist total happy. "Ich bin wirklich erfreut, unseren Regisseur und unsere Drehbuchautorin bekannt zu geben, die ich beide als Teil des Produktionsteams interviewt habe", schreibt sie auf X. Die Britin freut sich sehr auf die Show: "Beide haben eine echte Leidenschaft für 'Harry Potter', und nachdem ich Francescas Pilotskript gelesen und Marks Vision gehört habe, bin ich mir sicher, dass die Fernsehserie die Erwartungen mehr als erfüllen wird."

Wie Mark und Francesca die Serie um das wohl berühmteste Zauberuniversum der Film- und Buchgeschichte umsetzen werden, bleibt abzuwarten. Daniel Radcliffe (34), der Harry Potter in den Filmen spielte, hat aber einen Rat für die Macher und deren Umgang mit den jungen Schauspielern, die für die Show gecastet werden. "Lasst sie einfach noch Kinder sein", betonte er im Interview mit Entertainment Tonight und fügte hinzu: "Ich kann mir nicht vorstellen, wie es gewesen wäre, das im Zeitalter der sozialen Medien zu machen. Wir waren irgendwie ein bisschen davor." Er selbst war gerade einmal zwölf Jahre alt, als er im ersten Teil –"Harry Potter und der Stein der Weisen" – zu sehen war.

Bis die lang erwartete Serie über die Bildschirme flackert, müssen sich die Fans aber noch eine ganze Weile gedulden. Wie der CEO von Warner Bros. Discovery gegenüber Deadline erklärte, soll die erste Staffel 2026 ausgestrahlt werden. Wer in die Rollen von Harry, Ron, Hermine und Co. schlüpfen wird, ist bisher noch nicht bekannt. Klar ist aber, dass Daniel nicht wieder dabei sein wird. "Ich strebe es in keiner Weise an. Soweit ich weiß, versuchen sie, einen Neuanfang zu machen. Ich wünsche ihnen natürlich alles Glück der Welt, und ich freue mich sehr darauf, die Fackel weiterzureichen", gab der 34-Jährige im Interview mit ComicBook zu verstehen.

Anzeige Anzeige

United Archives GmbH/ Action Press Daniel Radcliffe, Rupert Grint und Emma Watson in "Harry Potter"

Anzeige Anzeige

Getty Images Daniel Radcliffe im Februar 2019

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie steht ihr zur neuen "Harry Potter"-Serie? Ich bin total begeistert! Der Regisseur und die Drehbuchautorin klingen vielversprechend. Ich schaue mir lieber die alten Filme an. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de