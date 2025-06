J.K. Rowling ist begeistert von neuer "Harry Potter"-Serie

J.K. Rowling (59) hat sich jüngst zu den ersten Episoden der geplanten Harry Potter-Serie geäußert, die derzeit für HBO produziert wird. Auf X beschrieb die Autorin der Originalbücher die Drehbücher der ersten beiden Folgen als "So, so, so gut!" und weckte damit bei vielen Fans große Vorfreude. In die Serie, die ab 2026 zu sehen sein wird, ist Rowling als ausführende Produzentin eingebunden. Sie betonte, nicht selbst am Schreibprozess der Drehbücher beteiligt zu sein, jedoch eng mit dem kreativen Team zusammengearbeitet zu haben.

Die erste Staffel, die aktuell entwickelt wird, kann neben den positiven Worten der Autorin auf ein erfahrenes Kreativteam zählen. Francesca Gardiner, bekannt für ihre Arbeit an "His Dark Materials", zeichnet sich für das Skript der Pilotfolge verantwortlich, unterstützt von anderen Talenten wie Martha Hiller und Ripley Parker. Auch die Besetzung verspricht frischen Wind: Unter anderem werden Newcomer wie Dominic McLaughlin und Alastair Stout als Harry Potter und Ron Weasley vor die Kamera treten. Paapa Essiedu als Severus Snape und John Lithgow (79) als Albus Dumbledore runden das Staraufgebot ab.

Während J.K. Rowling sich auf die neue Serie freut, sind viele Fans noch skeptisch. Das liegt jedoch nicht an der neuen Show aus dem "Harry Potter"-Universum, sondern vielmehr an der Autorin selbst. J.K. hatte sich in der Vergangenheit öffentlich transphobisch geäußert und dafür starken Gegenwind erhalten. "Harry Potter"-Stars wie Daniel Radcliffe (35), Emma Watson (35) oder Rupert Grint (36) positionierten sich öffentlich gegen die Autorin und stellten sich hinter die Trans-Community. Casey Bloys, Leiter von HBO, versicherte jedoch, dass J.K. Rowlings kontroverse politische Ansichten keinen Einfluss auf die Serie haben werden.

Anzeige Anzeige

Getty Images J.K. Rowling im Juni 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / dominic.mclaughlinn Dominic McLaughlin, "Harry Potter"-Darsteller

Anzeige Anzeige

Getty Images Rupert Grint, Daniel Radcliffe und Emma Watson im Juli 2011