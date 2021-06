Aja Naomi King gibt ein ehrliches Body-Update! Im März hatte die How to Get Away with Murder-Darstellerin die süße Neuigkeit bekanntgegeben, dass sie nach zwei Fehlgeburten ein Regenbogenbaby erwartet. Anfang Juni durfte sie dann ihren Nachwuchs auf der Welt begrüßen. Nach der Geburt ist die US-Amerikanerin total stolz darauf, was der weibliche Körper alles leisten kann: Im Netz ehrt Aja deshalb ihren After-Baby-Body!

Auf ihrem Instagram-Account postet die 36-Jährige jetzt mehrere Schnappschüsse von sich, auf denen sie sich total natürlich zeigt. "Nein, das ist kein Vorher-Bild einer Schwangerschaft. Das ist das Nachher", betitelt Aja den Post. Mit dem Foto macht sie ihren Fans klar, dass es vollkommen normal ist, nach der Entbindung nicht sofort wieder einen flachen Bauch zu haben. "Nach dem Erleben der unvorstellbaren Schönheit einer Geburt bleibt dies zurück. Dieser wunderbare Körper", schwärmt die Schauspielerin.

Unter dem Beitrag überschlagen sich ihre Fans und Freunde geradezu mit Glückwünschen und Komplimenten. "Wunderschön, Mama!", schreibt beispielsweise die Drehbuchautorin Ashley Nicole Black in der Kommentarspalte. Die Orange Is The New Black-Darstellerin Laverne Cox (49) ist von dem natürlichen Anblick ebenfalls ganz begeistert: "Ich freue mich so sehr für dich. Du siehst bezaubernd aus."

Getty Images Aja Naomi King im Februar 2020 in Kalifornien

Instagram / ajanaomi_king Aja Naomi King im Juni 2021

