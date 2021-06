Ihr Baby ist endlich da! Erst im März verriet die Schauspielerin Aja Naomi King ihren Fans, dass sie zum ersten Mal Mutter werden würde. Den meisten Serienliebhabern dürfte die brünette Schönheit aus dem Netflix-Hit How to Get Away with Murder bekannt sein. Dort verkörperte sie in allen sechs Staffeln die Jurastudentin Michaela Pratt. Jetzt verkündete die Schauspielerin, dass ihr Nachwuchs zur Welt kam!

Am Sonntag teilte die frischgebackene Mama eine Reihe an Fotos auf Instagram, mit dem sie die freudigen Nachrichten bekannt gab. "Nach dem Erleben der unvorstellbaren Schönheit einer Geburt bleibt dies zurück. Dieser wunderbare Körper!", schrieb die 36-Jährige zu den Momentaufnahmen. Auf den Bildern zeigt Aja stolz ihren Körper nach der Entbindung und wirkt dabei mehr als glücklich.

Unter dem Post gratulierten der Neu-Mama unzählige User zur Geburt des Babys, darunter auch einige berühmte Persönlichkeiten. "Unglaublich! Er ist schön und stark. Herzlichen Glückwunsch", schrieb beispielsweise die Schauspielerin Brooklyn Sudano und auch Gemma Chan, die bald in dem Marvel-Abenteurfilm "Eternals" zu sehen sein wird, freute sich mit Aja. "Glückwunsch und alles Liebe für euch alle", kommentierte die 38-Jährige die Bilder.

Instagram / ajanaomi_king Aja Naomi Kings Schwangerschafts-Post

Instagram / ajanaomi_king Aja Naomi King im Juni 2021

Getty Images Aja Naomi King, Schauspielerin

