Wenn das keine zauberhaften Neuigkeiten sind! Nachdem Aja Naomi King dank ihres Engagements für die Krankenhausserie "Emily Owens" den internationalen Durchbruch geschafft hatte, dürften die meisten sie mittlerweile aus der Serie How to Get Away with Murder kennen. Darin verkörperte sie über sämtliche sechs Staffeln hinweg die Figur der Michaela Pratt. Zuletzt stand die Schauspielerin außerdem für die Filme "Sylvie's Love" und "The 24th" vor der Kamera. Doch nicht nur beruflich läuft es bei Aja richtig rosig. Auch privat kann die Kalifornierin mit fantastischen News aufwarten: Aja erwartet ein Baby!

"Das ist mein wunderschönes kleines Regenbogen-Baby", schreibt Aja unter ein auf Instagram veröffentlichtes Foto. Darauf ist die 36-Jährige im Profil zu sehen, in Jogginghose und Crop Top zeichnet sich vor einem rötlich schimmernden Hintergrund deutlich ihr Babybauch ab. "Was ich aber auch ausdrücken möchte, ist, dass diese wunderbare Reise nicht ohne ein gebrochenes Herz verlaufen ist", erklärt sie weiter. Aja eröffnet daraufhin, dass sie bereits zwei Fehlgeburten erlitten habe. Es sei noch immer absurd, zu versuchen, all das in Worte zu fassen, weil ihr selbige immer fehlen werden.

Sie habe zunächst lange damit gehadert, ob sie ihre Erfahrung mit anderen teilen soll, da andere Menschen viel Schlimmeres erlebt haben. "Schmerz ist Schmerz und Verlust ist Verlust, unabhängig von deren Ausmaß. Und wenn es dich berührt, dann bleibt es für immer bei dir", erläutert sie ihren Schritt in die Öffentlichkeit.

Instagram / ajanaomi_king Aja Naomi Kings Schwangerschafts-Post

Getty Images Aja Naomi King, Schauspielerin

Getty Images Pete Nowalk mit den "How to Get Away with Murder"-Darstellern

