Was muss die Frau an Slavik Junges (30) Seite eigentlich draufhaben? Für seine Clips stand der Entertainer bereits mit Frauen wie Shirin David (26) oder Palina Rojinski (36) vor der Kamera. Seit einigen Wochen verbringt der Schauspieler aber auch reichlich Zeit mit Influencerin Elena Kamperi – Fans vermuten sogar, dass zwischen den beiden mehr als nur eine gute Freundschaft laufe. Doch wie soll Slaviks Traumfrau überhaupt sein? Promiflash hat nachgehakt.

"Es ist natürlich nicht glaubwürdig, wenn ich das sage, aber mir ist schon der Charakter wichtig", plauderte Slavik im Gespräch mit Promiflash aus. So habe man sich seiner Meinung nach am attraktiven und ansprechenden Äußeren einer Person schnell sattgesehen, wie beispielsweise an einem Auto oder anderen Gegenstand. "Ich finde, wenn ein Charakter schön ist, dann ist das der Grund, warum man überhaupt mit einem Menschen zusammenbleibt", stellte der gebürtige Kirgise klar.

Ob Slavik die Partnerin seiner Träume bereits kennengelernt hat, lässt der Künstler aber weiterhin offen – immerhin versucht der Wahlberliner seine Privatsphäre so gut es geht zu wahren. In einem seiner regelmäßigen Twitch-Streams scheint dem Netz-Star jetzt allerdings ein kleines Malheur passiert zu sein: Seine Follower sind sich jedenfalls sicher, dass sie auf Slaviks Reise mit dem Kreuzfahrtschiff im Hintergrund eine Dame entdeckt haben, die vermutlich seine Freundin sein könnte.

Anzeige

Instagram / slavik.ma4 Slavik und Palina Rojinski

Anzeige

Instagram / slavik.ma4 Slavik, Musiker

Anzeige

Instagram / slavik.ma4 Slavik, Webstar

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de