Slavik Junge (30) sorgt im Deutschen Bundestag für ordentlich Aufsehen! Dass der Webstar durch die zweite Staffel seiner Joyn-Serie Slavik – Auf Staats Nacken das Bundesverdienstkreuz abstauben will, ist längst klar – in der aktuellen Folge kam der YouTuber Kanzlerin Angela Merkel (66) nun näher denn je: Slavik ist im Bundestag unterwegs. Für den Besuch putzte sich das Multitalent sogar besonders schick heraus und wählte neben den üblichen Pohuiletten eine Generalsuniform der Sowjetunion aus. Das schien der deutschen Bundespolizei hingegen weniger zu gefallen – sie war kurz davor, Slavik rauszuwerfen!

In Begleitung von Grünen-Politikerin Canan Bayram und CDU-Mitglied Thomas Heilmann konnte Slavik jeweils einen Rundgang durch den Bundestag unternehmen. Ohne die beiden Abgeordneten hätte der Aufenthalt im Parlament aber ganz anders enden können. "Ich hab mit der Bundespolizei und dem Pressereferat Ärger gehabt. Tatsächlich wollten die mich aus dem Bundestag rausschmeißen und auch festnehmen, weil ich die Sowjet-Generalsuniform anhatte", erzählte Slavik im Promiflash-Interview. An sich ist das normalerweise kein Outfit, welches verfassungswidrig ist – doch Slavik war sich sicher: "Der Bundespolizist hat es auf mich abgesehen!" Nur durch das gute Zureden der beiden Politiker sah der Beamte von einem Rauswurf ab und ließ den Dreh fortführen.

Trotz aller Unannehmlichkeiten kann sich Slavik nach seinem Bundestag-Besuch vorstellen, irgendwann auch selbst zu kandidieren. Zuerst will die Netz-Bekanntheit allerdings weiter die Film-, Fernseh- und Musikwelt erobern. "Und danach, ich sag mal so mit 40, dann nehme ich die Politik auseinander und setze mich für die Interessen der Bürger ein", verriet der Schauspieler gegenüber Promiflash. Einen ersten Eindruck davon bekommen Slaviks Fans in seinem demnächst erscheinenden Roman "Vom Präsident zum Hartz IV". "Darin beschreibe ich ja schon, wie es wäre, wenn ein Assi mit den heutigen Mitteln Präsident wäre und plötzlich Gesetze entschieden werden per Instagram. Es ist sehr witzig und natürlich auch mit Humor zu nehmen", stellte Slavik klar.

Joyn Slavik und Canan Bayram

Joyn Thomas Heilmann und Slavik Junge formen die Raute

Joyn Slavik Junge mit Politiker Thomas Heilmann im Bundestag

