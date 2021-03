Zum Staffelfinale von Slavik – Auf Staats Nacken setzt Slavik Junge (30) nochmal ordentlich einen drauf! In den vergangenen Wochen testete der YouTuber in seiner Joyn-Serie mehrere Jobs – darunter beispielsweise den Beruf des Landwirtes oder auch die täglichen Aufgaben eines Ordnungsbeamten. In der vorerst letzten Folge des Streaming-Formats nahm der Webstar nun die Tätigkeiten einer Hotelfachkraft unter die Lupe – und handelte sich dabei reichlich Ärger ein!

Besonders die Präsidentensuite hat es Slavik angetan. Der Buchautor sah darin nämlich die perfekte Location für eine spontane Party samt Samba-Tänzerinnen und – einem Esel. Doch der störrische Vierbeiner wollte nicht so recht mitspielen: Bereits auf dem Weg in das Zimmer hinterließ das Tier ein stinkendes Häufchen im Flur. Das hätte der Manager des Hauses nicht einmal mitbekommen, hätte der Esel nicht nach dem Dreh auch noch mal in die Lobby gekackt. "Da hatten die dann die Schnauze voll", verriet Slavik Promiflash. Kurzerhand wurden er und sein Team aus dem Hotel geworfen.

Ein Hingucker war der Esel im Hotel für einige Gäste aber allemal – und auch dem Huftier, das extra für Drehs gebucht werden kann, dürfte der Aufenthalt im Luxushotel gefallen haben. "Dem Esel ging es sehr gut, es war auch den ganzen Dreh über ein Tiertrainer dabei, der immer auf das Wohl des Tieres geachtet hat", erklärte Slavik. Angst, dass er nach dieser Aktion bald nirgends mehr drehen darf, hat der Wahlberliner jedoch nicht – im Gegenteil. Slavik ist schon an der Planung für neue Projekte: "Für Staffel drei hab ich noch mehr Ideen, um das Ganze zu toppen!"

ALFAPhoto / Joyn Slavik Junge, Webstar

Joyn Slavik mit Esel und Samba-Tänzerinnen im Hotel

ALFAPhoto / Joyn Slavik mit einem Esel

