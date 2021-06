Brent Rupard ist ein Teil des US-amerikanischen Musik-Duos Everette. Zusammen mit Anthony Olympia singt und spielt der aus Nashville stammende Musiker ausschließlich Country- und Rock-Musik – und geht darin völlig auf. Doch nicht nur seine Musikkarriere, sondern auch sein Privatleben dürfte ihn aktuell sehr glücklich machen, denn: Brent Rupard ist vor wenigen Tagen zum ersten Mal Vater eines Sohnes geworden.

Schon am 2. Juni begrüßten Brent und seine Frau Caroline Rupard ihr erstes Kind, Sohn Wren Wesley. "Ich fühle mich immer noch wie in einem Traum. Als ich ihn das erste Mal sah, fühlte ich, wie etwas in mir klickte", schwärmte der frischgebackene Vater gegenüber People. "Meine Frau Caroline ist eine Superheldin und schon jetzt die tollste Mutter", fuhr er fort.

Die Auswahl des Namens war wohl nicht schwer: Wie Brent erklärt, heißt auch er mit zweitem Namen Wesley, genau wie sein Sohn jetzt. Der erste Vorname Wren, zu deutsch Zaunkönig, habe sich direkt nach der Geburt "richtig angefühlt". "Wren ist eine Vogelart, die für Witz, Einfallsreichtum, Fröhlichkeit und einen freien Geist steht", erklärte der Neu-Papa stolz.

