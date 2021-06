Na, wer würde da nicht auch gerne mit in die Badewanne steigen? Ende 2019 machte Ed Westwick (33) seine neue Beziehung öffentlich. Die glückliche Frau an seiner Seite heißt Tamara Francesconi und ist Model. Auch nach eineinhalb Jahren Beziehung genießt das Paar seine Zweisamkeit. Auf Social Media nahm der Gossip Girl-Star seine Fans nun quasi mit zu einem gemeinsamen Bad mit Tamara...

"Ich habe mir die Beine rasiert", scherzte der Chuck-Bass-Darsteller uner seinem neuesten Instagram-Foto. Zu sehen ist er darauf mir seiner Freundin – oder zumindest mit ihren Beinen – in einer Wanne in einem Luxus-Badezimmer eines Hotelzimmers in Rom. Die 25-Jährige war es auch, die die spontane Aufnahme geschossen hatte. "Chuck Bass lebt wie Chuck Bass", zog ein Fan Parallelen zur "Gossip Girl"-Kultrolle, in welcher Ed den Sohn eines milliardenschweren Hotelbesitzers verkörpert.

Das Paar verbrachte offenbar einen gemeinsamen Urlaub in der italienischen Hauptstadt. Tamara gab in ihrer Story weitere Einblicke in das edle Hotelzimmer und zeigte sich außerdem beim Sightseeing. Auch Paparazzi erwischten Ed und die Beauty: Total entspannt schlenderten sie durch die Straßen Roms.

Instagram/tamfrancesconi Ed Westwick und Tamara Francesconi im Dezember 2019

Instagram/tamfrancesconi Tamara Francesconi und Ed Westwick im Januar 2020

MEGA Ed Westwick mit seiner Freundin Tamara Francesconi in Rom, Juni 2021

