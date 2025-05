Ed Westwick und Amy Jackson knutschen auf dem Red Carpet

Ed Westwick (37) und Amy Jackson (33) sorgten bei der diesjährigen amfAR-Gala in Cannes für Aufsehen, als sie verliebt ihren großen Auftritt auf dem roten Teppich genossen. Der Gossip Girl-Star und die Schauspielerin zeigten eindrucksvoll, wie stark ihre Bindung ist, als sie den anderen Gästen in eleganter Abendgarderobe begegneten und sich küssten. Ed trug einen schicken schwarzen Anzug mit passendem Hemd und goldverzierten Loafern, während Amy in einer glamourösen schwarzen, schulterfreien Robe mit langer Schleppe glänzte. Das Paar war nur eines von vielen prominenten Gästen, unter denen auch Stars wie Paris Jackson (27) und Heidi Klum (51) zu finden waren.

Die amfAR-Gala, die jedes Jahr zahlreiche A-List-Stars zum Fundraising für die AIDS-Forschung nach Cannes lockt, war auch dieses Mal ein großes Spektakel. Das Event, das bereits umgerechnet über 234 Millionen Euro gesammelt hat, steht nicht nur für den guten Zweck, sondern auch für einen glamourösen Abend voller modebewusster Highlights. In diesem Jahr galten jedoch strengere Kleidervorschriften des berühmten Filmfestivals, um allzu freizügige Mode auf dem roten Teppich zu vermeiden. Die neue Regelung sieht vor, dass Gäste auf klassische und elegante Abendmode setzen. Trotz der Vorgaben war die Begeisterung für die stilvollen Outfits ungebrochen.

Für Ed und Amy ist es ein weiteres öffentliches Liebesbekenntnis, das nur wenige Monate nach der Geburt ihres kleinen Sohnes folgt. Der Nachwuchs des Paares, der auf den Namen Oscar Alexander Westwick hört, dürfte ihrem Glück eine noch tiefere Bedeutung geben. Das Glamour-Paar scheint im Moment privat wie auch öffentlich einen Höhepunkt in seinem Leben erreicht zu haben. Amy, die neben der Schauspielerei auch als Model erfolgreich ist, strahlte selbstbewusst und glücklich – ein Eindruck, der in Kombination mit Eds charmantem Auftreten das Bild eines harmonischen und verliebten Paares perfekt abrundete.

Getty Images Filmstars Ed Westwick und Amy Jackson, Mai 2025

Instagram / edwestwick Amy Jackson und Ed Westwick mit ihrem Sohn Oscar Alexander, März 2025

