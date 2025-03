Name verraten: Ed Westwick und Amys Baby ist auf der Welt

Es gibt zuckersüße Nachrichten von Ed Westwick (37) und Amy Jackson (33): Ihr Baby wurde geboren! Das geben der Schauspieler und seine Ehefrau jetzt auf Instagram bekannt. Zu einer Reihe Schwarz-Weiß-Fotos schreibt der Gossip Girl-Star überglücklich: "Willkommen auf der Welt, kleiner Junge." Auch den Namen des neuen Erdenbürgers möchten Ed und Amy ihren Fans nicht vorenthalten. Der Wonneproppen wird auf den Namen Oscar Alexander Westwick hören.

Auf einem der Schnappschüsse hält Amy ihren Sohn liebevoll im Arm, während Ed sein Gesicht liebevoll an das seiner Frau hält. Auf einem weiteren Foto gibt die frischgebackene Mama ihrem Spross einen Kuss auf den Kopf, während der kleine Oscar in einer Strickmütze und einer Decke warm eingepackt ist. In der Kommentarspalte sammeln sich bereits zahlreiche Gratulationen. "Oh mein Gott, ich freue mich so sehr für euch", "Willkommen auf der Welt, Oscar! Du hast wunderbare Eltern, und ich bete, dass du und das Leben deiner Familie gesegnet sind" und "Kleiner Ed", lauten nur drei von vielen weiteren Kommentaren.

Seit Sommer 2022 sind Ed und Amy offiziell ein Paar. Im August des vergangenen Jahres besiegelten sie ihre Liebe mit dem Jawort. Das Liebesglück perfekt machen dürfte nun der kleine Oscar. Immer wieder teilten Ed und Amy Impressionen der Schwangerschaft. Zu einem Foto seiner Partnerin, auf dem der Babybauch deutlich zu erkennen war, schrieb Ed im Februar auf Social Media: "Countdown läuft" und läutete damit das Ende der Kugelzeit ein.

Instagram / edwestwick Oscar Alexander Westwick, Sohn von Amy Jackson und Ed Westwick

Instagram / iamamyjackson Amy Jacksons Sohn Andreas, Ed Westwick und Amy Jackson, Dezember 2024

