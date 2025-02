Ed Westwick trauert um Co-Star Michelle Trachtenberg (†39)

Der plötzliche Tod der Schauspielerin Michelle Trachtenberg (39) hat die Film- und Serienwelt erschüttert. Die 39-Jährige wurde am Morgen des 26. Februar in ihrem Zuhause in New York tot aufgefunden. Laut Polizeiangaben sind keine verdächtigen Umstände mit ihrem Tod verbunden, ihr überraschendes Ableben wurde auf natürliche Ursachen zurückgeführt. Bekannt wurde Michelle durch Rollen in Serien wie "Buffy the Vampire Slayer" und Gossip Girl. Einer ihrer damaligen Kollegen, Ed Westwick (37), zeigt sich tief getroffen von der Nachricht und teilt auf Instagram ein Bild von Michelle in ihrer Rolle als Georgina Sparks. "So traurig, vom Tod von Michelle zu hören. Betet für sie", schreibt er dazu und fügt ein weißes Herz hinzu.

Michelle hatte sich laut Berichten erst vor Kurzem einer Lebertransplantation unterzogen, und ihre Fans hatten sich vor wenigen Tagen Sorgen gemacht, nachdem sie Bilder von ihr auf Social Media sahen, die sie extrem erschöpft und schwach zeigten. Ihre Rolle als Georgina Sparks, die regelmäßig für Drama sorgte, machte sie in der Kult-Serie "Gossip Girl" zu einem Fanliebling. Während sie in den ersten fünf Staffeln nur sporadisch auftrat, stand sie in der letzten Staffel verstärkt im Fokus und war in acht von zehn Episoden zu sehen. Selbst in der Fortsetzung der Serie durfte sie ihre ikonische Rolle erneut aufnehmen, was bei Fans große Resonanz fand.

Michelle begann ihre Schauspielkarriere bereits als Kind und begeisterte ein breites Publikum in Filmen wie "Harriet, die kleine Detektivin". Privat blieb die Schauspielerin jedoch stets zurückhaltend, abseits von Glamour und Blitzlichtgewitter. Ihre ehemaligen Kollegen aus der Film- und TV-Branche beschrieben sie oft als freundlich und bodenständig. Ed Westwick und Michelle hatten ihre Freundschaft am Set der Serie weiterentwickelt, und Ed dachte in einem Interview einmal an die Zusammenarbeit zurück: "Sie hatte einen einzigartigen Humor und brachte in jeden Raum eine besondere Energie." Hollywood wird nicht nur eine talentierte Künstlerin, sondern auch einen bemerkenswerten Menschen vermissen.

Anzeige Anzeige

SteveSands/NewYorkNewswire/MEGA Michelle Trachtenberg im Juni 2022

Anzeige Anzeige

Getty Images Michelle Trachtenberg in West Hollywood, 2006

Anzeige Anzeige