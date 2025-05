Influencer laserluca schwärmt von Treffen mit Ed Westwick

Social-Media-Star laserluca (29) hat seinen Fans von einem ganz besonderen Moment berichtet: seinem Treffen mit Schauspieler Ed Westwick (37). In ihrem gemeinsamen Podcast "Dick & Doof" erzählt Luca seiner Kollegin SelfieSandra (25) von einem Influencer-Trip, der ihn nach Budapest führte. "Ich war mit Chuck Bass in Ungarn!", schwärmte er und sorgte bei Sandra für neidische Begeisterung. Der Gossip Girl-Darsteller sei mit seiner Ehefrau vor Ort gewesen, und Luca beschreibt ihn einfach als "so korrekt". Besonders begeistert erzählte er von einem Zusammentreffen auf einer Party sowie einem gemeinsamen Bootstrip.

Sandra selbst war bei dieser Reise nicht dabei, da sie zu dem Zeitpunkt mit den intensiven Vorbereitungen für ihre Teilnahme bei der Fernsehsendung Let's Dance beschäftigt war. "Da bin ich wirklich ein bisschen neidisch", gibt sie zu, als Luca über die beeindruckende Begegnung berichtet. Dass der Hollywoodstar, der vor allem durch seine Rolle als Chuck Bass international bekannt wurde, so sympathisch und freundlich sei, habe Luca noch mehr beeindruckt. Er bezeichnete Ed während des Gesprächs im Podcast immer wieder als "lieb" und sprach über den unkomplizierten Umgang mit ihm.

Luca und Sandra haben sich in der Influencer-Welt längst als eingespieltes Team etabliert, besonders durch ihren gemeinsamen Podcast, in dem sie regelmäßig Anekdoten aus ihrem Privat- und Berufsleben teilen. Während Sandra aktuell auf der Tanzfläche alles gibt, hat Luca kürzlich für einen Scherz gesorgt, der beim "Let's Dance"-Training für einige Lacher sorgte. Mit Unterstützung des Senders RTL führte er Sandras Tanzpartner durch kuriose Anweisungen, die er aus dem Hintergrund gab, in die Irre. Die Fans der beiden lieben genau diese Mischung aus Humor und Offenheit, die ihre Zusammenarbeit so einzigartig macht.

Anzeige Anzeige

Instagram / selfiesandra laserluca und SelfieSandra, Influencer

Anzeige Anzeige

Instagram / selfiesandra SelfieSandra und laserluca, Podcaster

Anzeige Anzeige