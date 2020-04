Ed Westwick (32) ist wieder glücklich vergeben – und zwar an eine Laufsteg-Schönheit! Nach den Vergewaltigungsvorwürfen gegen ihn war es lange Zeit eher still um den Gossip Girl-Star geworden. Vergangenes Jahr meldete er sich schließlich im Netz von seiner Auszeit zurück und vor einigen Monaten zeigte er sich mit einer Frau an seiner Seite. Seine neue Freundin ist jedoch keine Unbekannte: Der Schauspieler ist mit dem Supermodel Tamara Francesconi zusammen!

Ed präsentierte sie kürzlich auf Instagram und bekannte sich damit öffentlich zu seiner Beziehung. Auf dem Foto sieht man die beiden Arm in Arm und der "Chuck Bass"-Darsteller schrieb dazu: "Rückblick auf einfachere Zeiten mit Tamara Francesconi! Wir lieben es, draußen zu sein, zu reisen, zu arbeiten und vermissen unseren Alltag zusammen." Auf dem Account der Südafrikanerin hatte man schon seit Dezember immer wieder Pärchen-Pics zu sehen bekommen. Tamara arbeitet unter anderem als Werbe-Model. Im März stand die 23-Jährige für das Online-Magazin World Swimsuit vor der Kamera, das die schönsten Bikini-Models der Welt kürt.

Vor ihr war Ed mit Jessica Serfaty (29) liiert gewesen. Diese Beziehung sei jedoch in die Brüche gegangen, weil sich beide erst einmal auf ihre Karriere konzentrieren wollten, verriet ein Insider gegenüber The Sun. Die 29-Jährige ist nun ebenfalls in einer neuen Partnerschaft und hat auch schon Hochzeitspläne.

Anzeige

Instagram/tamfrancesconi Tamara Francesconi und Ed Westwick im Januar 2020

Anzeige

Instagram/tamfrancesconi Model Tamara Francesconi im April 2020

Anzeige

Instagram/tamfrancesconi Tamara Francesconi und Ed Westwick im Dezember 2019



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de