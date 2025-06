Amy Jackson widmet Ed Westwick rührende Worte zum Vatertag

Ed Westwick feierte dieses Jahr seinen ersten Vatertag. Im März erblickte der erste gemeinsame Nachwuchs des Gossip Girl-Stars und seiner Ehefrau Amy Jackson (33) das Licht der Welt – ihn in den vergangenen Monaten zum Papa heranwachsen zu sehen, stimmt die Familienmutter unglaublich glücklich. "Zu sehen, wie du in diesem Jahr Papa geworden bist, war das Schönste, was ich je erlebt habe. Dein großes Herz, deine Liebenswürdigkeit, deine albernen Stimmen und großen Kuscheleinheiten in den Morgenstunden... du bist in diese Rolle hineingewachsen, als wärst du dafür gemacht", schwärmt Amy in einem rührenden Beitrag auf Instagram.

Doch nicht nur für ihren gemeinsamen Sohnemann Oscar sei Ed der beste Papa: ebenso für Amys fünfjährigen Spross Andreas, der aus ihrer früheren Beziehung mit George Panayiotou stammt. "Und als du in unser Leben getreten bist... in das von Dre und mir... hast du uns etwas gebracht, von dem wir nicht einmal wussten, dass es uns fehlte. Stabilität, Lachen, Sanftheit und Liebe. Du hast uns eine Ruhe geschenkt, die sich wie ein Zuhause anfühlt, und die Bindung, die ihr habt, ist etwas ganz Besonderes", erklärt das Model dankbar. Anschließend bedankt sie sich für all die Liebe, die Ed zudem auch noch ihr widmet. Er gebe ihr das Gefühl, "das glücklichste Mädchen zu sein". "Du machst mich zu einer besseren Mutter, indem du einfach an meiner Seite bist", schließt Amy ihren emotionalen Beitrag ab.

Dass die Rolle des Vaters seine liebste ist, brachte auch Ed bereits selbst zum Ausdruck. "Es ist unglaublich schön. Nichts kann dich darauf vorbereiten", erklärte der Schauspieler kürzlich voller Begeisterung gegenüber People. Das Vatersein habe ihn bereits Emotionen spüren lassen, die er bisher nicht gekannt habe. "Es ist unglaublich surreal und einfach eine Welle von Emotionen, wie ich sie noch nie erlebt habe. Ich denke, die Motivation, die man spürt, das Gefühl der Liebe, das Gefühl der Verantwortung, das ist etwas, das ich sehr willkommen geheißen habe", freute sich Ed über sein Familienglück.

Instagram / iamamyjackson Es Westwick mit seinem Sohn Oscar und Amys Sohn Andreas

Instagram / iamamyjackson Amy Jackson mit ihren Söhnen Oscar und Andreas

