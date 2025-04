Ed Westwick teilt süßes Foto mit seinem neugeborenen Sohn

Ed Westwick (37) lässt die Herzen seiner Fans höher schlagen! Der Schauspieler teilte auf Instagram ein herzerwärmendes Foto mit seinem neugeborenen Sohn Oscar Alexander. Auf dem Bild hält der Gossip Girl-Star seinen Sohn liebevoll im Arm und strahlt dabei vor Glück. Passend dazu schrieb er schlicht, begleitet von einem roten Herz-Emoji: "Die schönen Momente des Lebens." Wie es scheint, genießt Ed aktuell wohl nichts mehr als seine Rolle als liebender Vater.

In den Kommentaren überschlagen sich die Fans vor Freude. Viele drücken ihre Begeisterung über die Vaterfreuden des Schauspielers aus und wünschen ihm und seiner Familie alles Gute für die Zukunft. "Ich freue mich so für dich, Ed! Genieße diese Momente, du wirst oft auf diese Tage zurückblicken!", schrieb ein begeisterter Follower. Ein anderer lobte ihn mit den Worten: "So besonders, Ed, du bist ein wundervoller Papa."

Ed und seine Ehefrau Amy Jackson (33) begrüßten ihren Oscar Alexander im März dieses Jahres. Im vergangenen Jahr hatten die beiden ihre Beziehung erst mit einer romantischen Hochzeit gekrönt. Nur wenige Monate später folgte dann die wunderbare Nachricht, dass sie erstmals gemeinsamen Nachwuchs erwarten. Für das Model ist es bereits das zweite Kind. Ihr mittlerweile fünfjähriger Sohn Andreas geht aus der früheren Beziehung mit George Panayiotou hervor.

Anzeige Anzeige

Instagram / edwestwick Ed Westwick und die schwangere Amy Jackson, Februar 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / iamamyjackson Amy Jackson mit ihren Söhnen Andreas und Oscar, März 2025

Anzeige Anzeige