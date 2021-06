Tevin Biles-Thomas ist ein freier Mann. Der Bruder von Turnerin und Olympionikin Simone Biles (24) wurde beschuldigt, drei Menschen auf dem Gewissen zu haben, nachdem er in der Silvesternacht 2018 um sich geschossen hatte. Daraufhin wurde der US-Amerikaner festgenommen und des Mordes, Totschlags im Affekt, vorsätzlicher Körperverletzung und Meineides angeklagt. Über zwei Jahre später fiel in seinem Fall nun ein Urteil: Tevin wurde freigesprochen!

Wie Daily Mail berichtet, fasste die Richterin Joan Synenberg diesen Beschluss am vergangenen Dienstag im Gerichtssaal in Cuyahoga County im US-Bundesstaat Georgia. Sie begründete ihre Entscheidung damit, dass die Staatsanwälte nicht genug Beweise geliefert hätten, um den 26-Jährigen für die Morde zu verurteilen. Die Beschreibung eines Zeugen, welche Kleidung der Schütze trug, treffe "bestenfalls zu 75 Prozent" auf Tevins zu. So wies die Rechtsgelehrte alle 15 Anklagepunkte aufgrund unzureichender Beweise ab.

Dieses Urteil erzürnte vor allem die Mutter eines der Mordopfer. Laut NBC News soll sie, als der Freispruch verkündet wurde, auf den Angeklagten zugestürmt sein und geschrien haben: "Wollt ihr mich veraschen?! Ich werde dich umbringen!"

Getty Images Simone Biles im August 2019

Getty Images Simone Biles im März 2020 in New York City

Getty Images Simone Biles bei einer Sport-Gala im September 2017

