Kim Kardashian (40) dürfte wohl die freizügigste Strafverteidigerin weit und breit sein! Die US-Unternehmerin ist aktuell auf dem besten Wege, Anwältin zu werden und büffelt, was das Zeug hält. Doch neben dem Studium der Rechtswissenschaften ist die Reality-TV-Darstellerin auch leidenschaftliche Influencerin – und liebt es, sich im Netz in heiße Posen zu werfen. Dass sie durch ihre sexy Bikinifotos womöglich als angehende Juristin nicht ernst genommen wird, versteht Kim aber nicht: Sie wird sich trotz ihrer Anwaltskarriere weiterhin so lasziv zeigen!

Das versicherte die vierfache Mutter jetzt in der Keeping Up With The Kardashians-Reunion-Show mit Andy Cohen (53): "Ich habe darüber nachgedacht. Und dann dachte ich: Du kannst alles tun. Du kannst tun und lassen, was du willst!" Sie erinnere sich noch zu gut daran, dass sie kurz vor dem Besuch des Weißen Hauses ein Bikinifoto veröffentlicht hatte – und sich gesorgt hatte: "Aber ich dachte, du musst du selbst sein!" Hinzu komme, dass sie aktuell in der besten Form ihres Leben sei und sich sehr wohlfühle.

Als Anwältin hat Kim also keine Scheu, nackte Haut zu zeigen – dass ihre Kids sie deswegen irgendwann peinlich finden könnten, störe sie schon eher: "Ich will sie nicht in Verlegenheit bringen [...] oder die peinliche Mutter sein, die Selfies und Bikinifotos postet, wenn sie zur Highschool gehen!" Deswegen werde es definitiv Grenzen geben, kündigte Kim an.

Getty Images Kim Kardashian, Reality-TV-Star

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian im Juni 2021

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian mit ihren Kindern

