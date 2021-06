Während die EM auf Hochtouren läuft, müssen die Fans leider auch um eine Fußball-Legende trauern! Von 1946 bis 1961 stand Giampiero Boniperti für den Fußballklub Juventus Turin auf dem Spielfeld. In insgesamt 444 Spielen konnte er beachtliche 178 Tore erzielen. 13 Jahre war er im Kader der italienischen Nationalmannschaft. Nach seiner Spieler-Karriere wechselte er ins Management von Juventus Turin, wo er ab 1971 sogar Präsident war – und beendete seine erfolgreiche Laufbahn schließlich 1990. Nun machen traurige Nachrichten die Runde: Der Fußballstar Boniperti ist im Alter von 92 Jahren verstorben.

Diese Nachricht gab jetzt The Sun bekannt. Demnach verstarb der Italiener in der Nacht von Donnerstag auf Freitag an Herzversagen. In den letzten Jahren hatte Boniperti sich aus der Öffentlichkeit zurückgezogen, über seinen Gesundheitszustand war demnach zuletzt nichts bekannt. Am 4. Juli hätte er seinen 93. Geburtstag gefeiert.

Mit Boniperti ist ein ganz Großer des italienischen Fußballs verstorben. Bis heute zählt er zu den charismatischsten und besten Juventus-Turin-Spielern aller Zeiten. Auch zahlreiche Kicker wussten um das Talent des Stürmers. So setzte die brasilianische Fußballikone Pelé ihn etwa 2004 mit auf die "FIFA-100" – einer anlässlich ihres 100-jährigen Bestehens von der Internationalen Fußballorganisation herausgegebenen Liste mit den 125 besten noch lebenden Fußballspielern.

Anzeige

Getty Images Giampiero Boniperti, 1958

Anzeige

Getty Images Ex-Fußballer Giampiero Boniperti

Anzeige

Getty Images Giampiero Boniperti und Alessandro Del Piero bei der Eröffnung des neuen Juventus-Stadions 2011

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de