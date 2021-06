Maurits Lammertink (30) versetzt seine Fans in Sorge. Vor über zehn Jahren startete der Niederländer seine Karriere als Straßenradrennfahrer. Seitdem konnte er so einige Erfolge verzeichnen – wie zum Beispiel den Sieg einer Etappe bei der Tour du Limousin. 2017 wurde er zudem erstmals in die Startliste der Tour de France aufgenommen. Doch nun muss der Niederländer seinen Sport wohl erst einmal für längere Zeit ruhen lassen: Maurits wurde bei einem Unfall schwer verletzt und liegt seitdem im Krankenhaus!

Wie TC Tubantia berichtet, wurde der 30-Jährige am Dienstagabend in der niederländischen Stadt Hengelo von einem Roller erfasst, als er sich mit seiner Frau und ihren beiden gemeinsamen Söhnen ein Eis holen wollte. Daraufhin wurde der Sportler mit Hirnverletzungen in eine Klinik gebracht, wo er sofort notoperiert werden musste – zwischenzeitlich schwebte er sogar in Lebensgefahr. Mittlerweile sei sein Zustand aber wieder stabil.

Das Radsportteam Intermarché-Wanty-Gobert, für das Maurits momentan fährt, wünschte ihm auf Twitter eine möglichst schnelle Genesung. Außerdem bedankte es sich bei den Ärzten, die den zweifachen Vater behandelt haben. Weitere Infos zu Maurits' Zustand sollen folgen.

Instagram / maurits.lammertink Maurits Lammertink und seine Frau Marion

Getty Images Maurits Lammertink im Juni 2017

Instagram / maurits.lammertink Maurits Lammertink, Profi-Radfahrer

