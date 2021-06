Dänemark hat es geschafft! Nachdem die Fußballeuropameisterschaft für das Nationalteam mit einem heftigen Schrecken begann, läuft es dafür jetzt umso besser für die Skandinavier: Im ersten Achtelfinalspiel in Amsterdam gewannen sie heute Abend mit 4:0 haushoch gegen Wales. Die vier Treffer landeten drei Schützen – und sie sind nicht nur ziemlich talentiert, sondern dazu auch noch schön anzusehen! Promiflash stellt euch die drei Jungs vor!

Der Schönling

Kasper Dolberg dürfte wohl der Mann des Matches gewesen sein: Gleich zwei Mal traf er ins Tor – und das auch noch in seinem ersten Spiel, in dem er in der Nationalmannschafts-Startelf auflaufen durfte! Der 23-Jährige dürfte wohl vor allem die Herzen der jüngeren EM-Fans zum höherschlagen lassen: Der Stürmer könnte mit seiner blonden Mähne und seinen stabilen 1,86 Meter glatt als echter Märchenprinz durchgehen. Aktuell ist der charmante Kicker übrigens Single.

Das Muskelpaket

Das dritte Tor des Spiels fiel erst in der 89. Minute. Dieses Mal katapultierte Joakim Maehle (24) den Ball ins Netz. Was man während und nach der Partie allerdings nicht zu sehen bekam: Der 24-Jährige ist wirklich beachtlich durchtrainiert! Auf Instagram zeigt der Außenverteidiger dafür umso öfter seine stahlharten Bauchmuskeln – der junge Mann hat nämlich sogar ein Eightpack! Ob der Atalanta-Bergamo-Schütze eine Partnerin hat, weiß man nicht. Im Netz präsentiert er sich jedenfalls aktuell solo.

Der Daddy

Martin Braithwaite sorgte in der vierten Minute der Nachspielzeit fürs 4:0. Er ist mit seinen 30 Jahren zwar schon ein paar Jahre älter als seine Torkollegen, aber deswegen lange nicht weniger attraktiv: Der FC-Barcelona-Star sieht auf den ersten Blick vielleicht wie ein echter Bad Boy aus, hinter der Fassade steckt aber ein herzlicher Familienvater! Martin hat mit seiner Frau Anne-Laure Braithwaite nämlich schon vier gemeinsame Kinder. Der kleine Valentino stieß zuletzt im April zu der kleinen Familie dazu.

Getty Images Kasper Dolberg, dänischer Nationalspieler

Instagram / joakim_maehle Joakim Maehle, durchtrainierter Starkicker

Instagram / braithwaiteofficial Martin Braithwaite mit seinem Sohn Valentino

Instagram / annelaurebraithwaite Anne-Laure Braithwaite mit ihren vier Söhnen

