Nach der Beerdigung nehmen Philipp Mickenbeckers Freunde noch einmal Abschied im Netz. Mitte Juni starb der YouTuber im Alter von 23 Jahren an den Folgen einer schweren Krebserkrankung. Seine Beisetzung fand kurz darauf auf ganz besondere Art und Weise statt. Nach der Trauerfeier nehmen sich die Freunde des “The Real Life Guys”-Stars in einem neuen YouTube-Video Zeit, ihre letzten Worte an ihn zu formulieren. Neben Philipps bester Freundin Janet widmet ihm natürlich auch sein Zwillingsbruder Johannes eine rührende Nachricht.

Anzeige

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de