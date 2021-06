Was für eine coole Aktion der deutschen Nationalmannschaftstars! Am Dienstag geht es für Jogi Löws (61) Jungs ums Ganze: Sie stehen gegen England in London im Achtelfinale der Fußball-EM. Obwohl die Spiele des diesjährigen Turniers in ganz Europa verteilt stattfinden, leben und trainieren die Sportler aktuell auf dem Adidas-Campus in dem bayrischen Örtchen Herzogenaurach. Am Wochenende gab es für die Kicker eine willkommene Abwechslung: Manuel Neuer (35), Thomas Müller (31) und Co. durften eine Autogrammstunde geben!

300 Fans hatten am vergangenen Samstag die Ehre, die Jungs nach dem Training in Herzogenaurach zu besuchen und sich Fotos, Bälle oder auch Trikots signieren zu lassen, wie Nordbayern.de berichtete. Eingeladen waren Kinder und Erwachsene der Lebenshilfe, aus ansässigen Fußballvereinen, lokalen Schulen und Mitarbeiter der Stadt Herzogenaurach, von Adidas und dem DFB. Und dabei hatten offenbar nicht nur die glücklichen Autogrammjäger richtig Spaß!

Wie diverse Fotos des Nachmittags zeigen, amüsierten sich auch die DBF-Stars prächtig, während sie fleißig die Filzstifte schwangen. Toni Kroos (31) hatte dabei besonders viel zu lachen: Mit Rasenkollege Leon Goretzka (26) gackerte er um die Wette. Torjäger Kai Havertz unterhielt die wartenden Fans sogar mit seinen Ballkünsten: Er köpfte eine Mini-Ausgabe der EM-Kugel durch die Gegend. Ob die sichtlich gelöste Stimmung der Herren schon ein gutes Zeichen fürs anstehende Spiel ist?

Anzeige

Getty Images Kevin Trapp, Manuel Neuer und Oliver Bierhoff in Herzogenaurach

Anzeige

Getty Images Serge Gnabry, Jamal Musiala, Thomas Müller und Lukas Klostermann, Fußballer

Anzeige

Getty Images Kai Havertz und Bernd Leno, Nationalkicker

Getty Images Autogrammstunde der deutschen Nationalmannschaft in Herzogenaurach

Getty Images Mats Hummels und Florian Neuhaus beim Unterschreiben

Anzeige

Wie fandet ihr die Autogramm-Aktion? Richtig schön! Überflüssig. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de