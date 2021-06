Die Nationalelf macht sich fit fürs nächste EM-Spiel! Am kommenden Dienstag tritt die deutsche Mannschaft im Achtelfinale der Fußball-EM gegen England an. Doch bevor sich die beiden Teams auf dem Rasen, der die Welt bedeutet, gegenüberstehen, gilt es sich auf das Match vorzubereiten – und zwar nicht nur mental, sondern vor allem auch körperlich. Offenbar nehmen Jogis (61) Jungs ihr Fitnessregiment sehr ernst und überlassen, wenn es um ihre Körper geht, nichts dem Zufall.

Um ihre Muskeln optimal stählen zu können, wurde extra für die deutschen Kicker neben dem Trainingsplatz ein modernes Fitnesszelt errichtet. Hier gibt es alles, was das Sportlerherz begehrt: hochmoderne Ergometer, Hantel-Bänke und viele weitere Geräte. Wie Bild berichtet, nutzt die Mehrheit der Mannschaft das Center nicht nur vor dem regulären Fußballtraining, sondern auch in seiner Freizeit. So sollen Leon Goretzka (26), Joshua Kimmich (26), Toni Kroos (31), Serge Gnabry (25) und Emre Can (27) dort quasi Stammgäste sein.

Auslöser für die große Muskelmassen-Euphorie soll Goretzka sein. Der Bayern-München-Star hatte den ersten Lockdown vergangenes Jahr genutzt, um seinen Körper in die Form seines Lebens zu bringen. Dass die vielen Sporteinheiten sich offenbar bezahlt gemacht haben, stellte der EM-Torschütze zuletzt im Spiel gegen Ungarn unter Beweis.

Getty Images Joshua Kimmich, Fußballer

Instagram / emrecan23 Emre Can in Dubai im Januar 2019

Getty Images Leon Goretzka, Fußballer

