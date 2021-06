Cardi B (28) kann ihr Glück endlich offen zeigen! Die Musikerin hatte am Wochenende große Neuigkeiten bekannt gegeben: Gemeinsam mit ihrem Ehemann Offset (29) erwartet die "I Like it"-Interpretin zum zweiten Mal Nachwuchs! Mit einem ersten Foto ihres runden Bauchs verkündete die Rapperin ihre Schwangerschaft im Netz. Nachdem das süße Geheimnis nun raus ist, wurde die Schwangere jetzt in Los Angeles gesehen – und dabei präsentierte Cardi erneut stolz ihre runde Körpermitte!

Mama und Papa on tour! Aktuelle Paparazzibilder zeigen das Rap-Duo am Sonntagabend bei einem romantischen Date in Beverly Hills. Für das Rendezvous mit ihrem Schatz schmiss sich die 28-Jährige in ein enges, orange-gemustertes Kleid – unter dem man deutlich ihren kleinen Babybauch erkennen konnte! Cardi schien ausnahmsweise sogar mal ganz happy über den Besuch der Fotografen zu sein: Die werdende Mutter grinste breit und wirkte sehr entspannt.

Überhaupt scheint die Powerfrau froh zu sein, ihre Schwangerschaft endlich so offen zeigen zu können. Auch bei den BET Awards, bei denen Cardi gleich zwei Preise abräumte, gab sie mit einem Cut-out-Overall den Blick auf ihre Wölbung frei und performte stolz mit ihrem Gatten auf der Bühne.

MEGA Offset und Cardi B in Beverly Hills, Juni 2021

MEGA Offset und Cardi B, Juni 2021

Getty Images Cardi B, 2021 bei den BET Awards

