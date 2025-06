Cardi B präsentiert erstmals ihre kleine Tochter im Netz

Cardi B (32) hat ihre Fans auf Instagram mit einem ganz besonderen Anblick überrascht: Die Rapperin zeigte erstmals ihre acht Monate alte Tochter Blossom Belle. In einer Fotoserie, die die Sängerin am Montag, den 16. Juni, postete, sind ihre Kinder Kulture und Wave in Designerstücken von Louis Vuitton zu sehen. Auch ihre Jüngste ist mit von der Partie: Blossom Belle strahlt fröhlich in einem knallpinken Badeanzug in die Kamera. Ein weiterer Schnappschuss zeigt die Kleine im Arm ihrer berühmten Mama.

Dass es in der turbulenten Familie nicht langweilig wird, deutete die Rapperin zusätzlich in einer Story an, in der sie scherzhaft erwähnte, dass Blossom Belle es liebt, ihre Geschwister gelegentlich ins Chaos zu stürzen. Während Cardi glückliche Momente mit den Kindern teilte, blieb es am in Amerika kürzlich gefeierten Vatertag jedoch ruhig. Grund dafür ist vermutlich, dass Cardi und ihr Kindsvater Offset (33) sich aktuell einen Sorgerechtsstreit liefern und inmitten einer Scheidung stecken.

Die Geburt von Blossom Belle hatte Cardi im vergangenen September bekannt gegeben. Schon Monate davor endete die Beziehung von Cardi und Offset – eine Trennung, die die Dreifachmama kurzfristig in einer Online-Aktion öffentlich gemacht hatte. Mittlerweile hat die Musikerin aber einen neuen Mann an ihrer Seite: NFL-Star Stefon Diggs, mit dem sie sich schmusend auf Social Media präsentiert.

Instagram / iamcardib Cardi Bs Tochter Blossom Belle, Juni 205

Instagram / iamcardib Cardi B und Stefon Diggs im Juni 2025

