Überraschende Neuigkeiten von Cardi B (28)! Seit zwei Jahren sind die Rapperin und ihr On-Off-Freund Offset (29) stolze Eltern ihrer Tochter Kulture Kiari Cephus (2). Ihr kleines Mädchen verwöhnen die beiden dabei von vorne bis hinten – doch schon ganz bald muss sich Klein-Kulture die Aufmerksamkeit ihrer Eltern teilen: Wie Cardi vor wenigen Stunden bekannt gab, ist sie zum zweiten Mal schwanger!

Diese schönen News verkündet die 28-Jährige ihren Fans auf Instagram mit einem ersten Babybauch-Pic. Komplett nackt, mit einem Gipsabdruck auf der bereits ziemlich runden Körpermitte posiert die werdende Zweifach-Mutter stolz im Netz. "Nummer zwei!", schreibt sie zu ihrem Beitrag und verlinkt dazu auch den glücklichen Vater – Offset. Einige Fans haben diese Nachricht aber schon vorher erfahren...

Denn bei den diesjährigen BET Awards trat Cardi nicht nur mit ihrem Freund auf – nein, sie überraschte alle anwesenden Fans mit ihrer Babykugel. In einem auffälligen Einteiler mit etlichen Glitzersteinen und einem Mesh-Einsatz um ihren Bauch herum setzte die "I Like It"-Interpretin ihr immer größer werdendes Bäuchlein gekonnt in Szene. Moderatorin Taraji P. Henson (50) konnte sich bei diesem Anblick einen kleinen Witz nur schwer verkneifen und sagte: "Cardi B und Offset schenken uns das Leben – und das im wahrsten Sinne des Wortes!"

Anzeige

Getty Images Cardi B, 2021 bei den BET Awards

Anzeige

iamKevinWong.com / MEGA Cardi B und Offset in Beverly Hills, Januar 2021

Anzeige

Getty Images Cardi B mit Quavo, Offset und Takeoff von Migos

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de