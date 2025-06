Cardi B flippt aus: Stefon Diggs mietet ihr ein Schloss

Das hat selbst Cardi B (32) sprachlos gemacht! Die Rapperin ließ ihre Fans in ihrer Instagram-Story an einem ganz besonderen Moment teilhaben: Ihr wurde ein echtes Schloss gemietet – und zwar von niemand Geringerem als dem amerikanischen Football-Star Stefon Diggs. In ihrer offenen Art kommentierte Cardi das außergewöhnliche Geschenk: "Schau dir das an. Das ist ein richtiges verdammtes Schloss." Dabei zeigte sie beeindruckende Einblicke in die Prunkräume und das Gelände der riesigen Anlage.

Cardi erklärte in ihrem Video weiter, dass sie bei ihren Europareisen bislang nie dazugekommen sei, berühmte Paläste wie Versailles zu besuchen. Doch Stefon habe es sich offenbar zur Aufgabe gemacht, ihr royal zu imponieren. "Du willst ein Schloss? Ich gebe dir das ganze Schloss", zitiert sie den NFL-Star schmunzelnd und wirkte dabei sichtlich außer sich vor Freude. Nicht nur die extravagante Unterkunft, sondern auch die Details vor Ort – etwa echte Krokodile im Wassergraben – schienen die Musikerin zu begeistern.

Cardi und Stefon machten ihre Beziehung vor einigen Wochen auf Instagram offiziell, nachdem sie bereits mehrmals zusammen in der Öffentlichkeit gesichtet worden waren. Diese kleine Auszeit in märchenhafter Umgebung dürfte für die dreifache Mutter eine willkommene Abwechslung vom Alltag bieten. Cardi ist bekannt dafür, Luxus zu lieben, und Stefon scheint mit seiner Wahl genau ihren Geschmack getroffen zu haben.

Getty Images Stefon Diggs und Cardi B, Mai 2025

Instagram / cardiallaccess Cardi B im September 2024

Instagram / iamcardib Cardi B und Stefon Diggs im Juni 2025