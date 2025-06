Nach sieben Jahren Pause: Cardi B kündigt neues Album an

Cardi B (32) meldet sich nach sieben langen Jahren mit einem neuen Album zurück! Die Rapperin überraschte ihre Fans auf Instagram mit der Ankündigung, dass ihr zweites Album, "Am I the Drama?", am 19. September erscheinen wird. Begleitet wurde das Statement von einem düsteren Albumcover, das die Musikerin inmitten von Krähen zeigt. "Sieben Jahre voller Liebe, Leben und Verlust. Ich habe ihnen Gnade gewährt, aber jetzt gebe ich ihnen die Hölle", schrieb die Musikerin und fügte kryptisch hinzu: "Ich bin nicht zurück, ich bin darüber hinaus. Ich bin nicht euer Bösewicht, ich bin euer Tyrann."

Doch damit nicht genug: Das neue Album wird satte 23 Tracks umfassen, so berichtet es das Magazin Pitchfork. Darunter einige bekannte Songs wie "WAP", "Up" und der gerade erst veröffentlichte Titel "Outside", den Cardi vergangene Woche bei den Cannes Lions vorstellte. Besonders pikant: Der Track enthält deutliche Anspielungen auf ihre turbulente Vergangenheit mit Ex-Ehemann Offset (33), gleichzeitig erwähnt sie auch ihren aktuellen Partner, den Footballspieler Stefon Diggs. Die Musikerin, die in den vergangenen Jahren hauptsächlich durch Kollaborationen und einzelne Songs von sich reden machte, beschreibt ihr neues Werk als Meilenstein und scheint bereit, die Chartwelt erneut zu erobern.

Abseits der Bühne hat Cardi in den letzten Jahren für so einige Schlagzeilen gesorgt. Dabei ging es vor allem um ihre On-off-Beziehung mit Offset. Vergangenes Jahr hatte die gebürtige New Yorkerin endgültig die Nase voll und reichte die Scheidung von dem Rapstar ein, als sie noch schwanger mit ihrem dritten gemeinsamen Kind war. Seitdem führen die beiden einen bitteren Trennungskrieg. Vor Gericht streiten sie sich unter anderem um das Sorgerecht für ihre drei Kinder Kulture (6), Wave (3) und Blossom sowie um Unterhalt.

Getty Images Cardi B, Dezember 2024

Instagram / iamcardib Cardi B und Stefon Diggs im Juni 2025

Getty Images Cardi B und Offset im Februar 2023