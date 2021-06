Tolle Liebes-News von Don Cheadle (56)! Der Schauspieler sorgt meist mit seiner beachtlichen Karriere für Schlagzeilen: So sahnte er bereits Mega-Rollen ab, etwa in den Blockbustern "Ocean's Twelve" oder auch in "Avengers: Endgame". Was viele vielleicht nicht wissen: Der Golden Globe-Gewinner ist seit über 28 Jahren vergeben – und zwar an die "Rosewood"-Darstellerin Bridgid Coulter. Erst jetzt wagten sie aber den nächsten Schritt: Denn Don hat still und heimlich geheiratet!

Tatsächlich verriet nicht er selbst die Neuigkeit, sondern die Gastmoderatorin Wanda Sykes (57) in der Talk-Sendung "The Ellen DeGeneres Show". "Du hast mir Anfang des Jahres geschrieben, dass du geheiratet hast", erzählte sie und entschuldigte sich daraufhin für ihre eher emotionslose Antwort auf die Nachricht. "Ich schrieb zurück: Wenn du glücklich bist, dann bin ich es auch", erklärte sie weiter. Denn sie habe gedacht, dass die Turteltauben bereits längst verheiratet seien. Mit dieser Anekdote lüftete Wanda Dons kleines Geheimnis.

Er scheint Wanda aber nicht böse wegen ihrer Reaktion gewesen zu sein. "Ich kann es verstehen. Wir waren 28 Jahre zusammen, bevor wir geheiratet haben", zeigte sich Don verständnisvoll. Anscheinend wollten er und seine Liebste auch kein großes Tamtam daraus machen. Denn ihre Liebe krönten sie bereits 1995 und 1997 mit ihren beiden Töchtern.

Don Cheadle und Bridgid Coulter

Wanda Sykes

Don Cheadle bei der Life Achievement Award Gala in Hollywood im Juni 2018

