Fehlalarm bei Saaphyri Windsor (41)! Der Reality-TV-Star wurde vor allem durch die Teilnahme an der zweiten Staffel "Flavor Of Love" bekannt. Dort musste Saaphyri schon nach nur einer Folge ihre Koffer packen, weil sie sich mit einer anderen Kandidatin um ein Bett geprügelt hatte. Später ging sie allerdings in der Show "Flavor Of Love Girls: Charm School" als Siegerin hervor. Nun sorgte eine Nachricht von Saaphyri für großen Trubel: Sie wurde für tot erklärt – allerdings fälschlicherweise.

Am Donnerstag sorgte ein Post auf ihrem Instagram-Account für Entsetzen bei Saaphyris Followern. Darin hieß es, die 41-Jährige sei völlig unerwartet verstorben. Schnell machte die Nachricht die Runde. Vor wenigen Stunden dann die Überraschung: Die Unternehmerin klärte höchstpersönlich mit einem Insta-Clip alles auf. Saaphyri erfreut sich bester Gesundheit. Jemand hatte ihr Handy gehackt und sich mit der Todesmeldung einen extrem üblen Scherz erlaubt. Saaphyri selbst erfuhr erst von ihrem angeblichen Tod, als ein Freund vor ihrer Tür stand und geschockt war, sie lebendig zu sehen.

Dass ihr jemand so übel mitgespielt hat, versetzte Saaphyri natürlich in Rage. "Ich bin nur froh, dass meine Mutter das nicht mitbekommen hat. Sie hätte wahrscheinlich eine Herzattacke bekommen", schimpfte sie. Dennoch kann sie der ganzen Sache etwas Positives abgewinnen: Unzählige rührende Nachrichten hatten sie erreicht. "Mir war nie klar, wie vielen Leuten ich wichtig bin. Es freut mich, dass sich so viele Menschen um mich sorgen. [...] Ich liebe euch alle und bedanke mich, dass ihr euch so sehr um mich sorgt", sagte sie zu Tränen gerührt.

Getty Images Saaphyri Windsor in Los Angeles, 2021

Getty Images Saaphyri Windsor bei den Fox Reality Channel Really Awards, 2007

Getty Images Saaphyri Windsor bei Winnie Stackz Geburtstagsfeier, 2021

