Jack Dylan Grazer (17) spricht nun erstmals ganz offen über seine Sexualität und Geschlechtsidentität. Der Schauspieler ist vielen wohl am besten für seine Rolle des Eddie Kaspbrak in der Buchverfilmung von Stephen Kings (73) "Es" oder als Freddy Freeman in der DC-Comic-Adaption "Shazam!" bekannt. Das Nachwuchstalent gab nun kürzlich fast beiläufig während einer Frage-und-Antwortrunde im Netz preis: Er steht auf Männer ebenso wie auf Frauen.

Dass er ein Teil der LGBTQ+-Community ist, eröffnete Jack am vergangenen Dienstag seiner Fangemeinde und damit auch der Welt auf Instagram. Ein neugieriger Follower fragte den 17-Jährigen frei heraus, ob er schwul sei, woraufhin er lächelnd antwortete: "Ich bin bi." Nachdem er diese Bombe platzen ließ, lenkte der Kalifornier schnell vom Thema ab, indem er "Silenzio Bruno!" rief – ein Zitat aus dem Animationsfilm "Luca", in dessen englischer Originalfassung er einer der Figuren seine Stimme leiht. Offenbar wollte er damit deutlich machen, dass er nicht weiter über seine sexuelle Orientierung sprechen will.

Wenig später bemerkten viele seiner 4,6 Millionen Abonnenten allerdings, dass er online seine Personalpronomen auf "er" und "sie" geändert hat. Das heißt, Jack möchte nicht nur mit dem männlichen Pronomen bezeichnet werden, sondern auch mit dem für nicht-binäre Personen. Mittlerweile hat diese Angaben allerdings wieder gelöscht.

Getty Images Jack Dylan Grazer bei der "I Am Not Okay With This"-Premiere im Februar 2020

Getty Images Jack Dylan Grazer bei der "Shazam!"-Premiere im März 2019

Getty Images Jack Dylan Grazer, Schauspieler

