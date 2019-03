Wenn Teenie-Idole die Liebe finden, ist Nostalgie vorprogrammiert. So auch bei Adam Brody (39) und Ehefrau Leighton Meester (32), die beide durch ihre Rollen in Kult-Jugend-Serien berühmt wurden. Adam spielte in O.C. California den den Comic-Nerd Seth, während Leighton in Gossip Girl jahrelang in die Rolle der zickigen Upper-East-Side-Intrigantin Blair schlüpfte. Mittlerweile sind die Schauspieler ein glücklich verheiratetes Paar – und haben sich nun nach langer Zeit mal wieder gemeinsam blicken lassen!

Denn Adam hat eine Rolle in dem brandneuen Superheldenfilm "Shazam!" aus dem Hause DC Comics ergattert. Daher ließ es sich das Paar wohl auch nicht nehmen, gemeinsam zur Premiere in Hollywood zu erscheinen. Insbesondere Leighton zog dabei mit ihrem Outfit die Blicke auf sich. An der Seite der 39-Jährigen erschien der "Gossip Girl"-Star in einem knöchellangen Kleid, das durch ein von weißen Punkten durchbrochenes, strahlendes Rot zum Hingucker des Abends wurde. Ganz wie ihr Ex-Seriencharakter bewies Leighton mit diesem Auftritt, dass man für ein absolutes Wow-Outfit nicht unbedingt Haut zeigen muss. Adam selbst erschien in einem schlichten Anzug in Bordeaux, den er lässig zu einem Denim-Hemd kombinierte.

Verheiratet sind die beiden übrigens bereits seit 2014. Vervollständigt wurde ihr gemeinsames Glück dann mit der Geburt ihrer mittlerweile dreijährigen Tochter Arlo.

Getty Images Leighton Meester und Adam Brody auf der Weltpremiere von "Shazam!", 2019

LUIS JR RODRIGO/RAMEY/ MEGA Leighton Meester und Adam Brody in New York

Lovekin/Variety/REX/Shutterstock/ActionPress Adam Brody und Leighton Meester bei der Fox Golden Globe Aftershow-Party 2017

