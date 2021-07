Süße Nachrichten von Meaghan Rath (35)! Erst im vergangenen Jahr hatte die New Girl-Darstellerin eine frohe Botschaft für ihre Fans: Sie hat ihren Partner Jack Cutmore-Scott geheiratet. Wenige Monate später wurde das junge Glück aber getrübt – denn Meaghan hatte eine Fehlgeburt. Nach dem schweren Schicksalsschlag hat die Beauty jetzt aber wieder eine schöne Bekanntgabe zu machen: Sie erwartet Nachwuchs.

"Habe ich nicht erwähnt, dass ich schwanger bin?", schreibt die 35-Jährige jetzt zu einer Reihe von Instagram-Fotos, auf denen sie superstolz ihren schon ziemlich runden Babybauch in die Kamera hält. Bis zum Geburtstermin sind es nur noch rund sechs Wochen. Meaghan befindet sich also längst im Babyendspurt und hat ihre Schwangerschaft demnach einige Monate geheim gehalten. "Es war etwas, das wir privat halten wollten – aber das Gefühl von Glück und Teilnahme ist einfach so überwältigend", führte der Serienstar aus. Vor allem die große Anteilnahme nach dem Verlust ihres ersten Kindes hätten dazu geführt, dass Meaghan ihren Fans etwas zurückgeben wolle.

Doch wie hat es die Dunkelhaarige überhaupt geschafft, ihre Schwangerschaft so lange zu verstecken? Immerhin postet sie im Netz regelmäßig Updates aus dem Alltag für ihre Community. Auf den Bildern der letzten Monate ist aber tatsächlich oft nur das Gesicht der werdenden Mutter zu sehen – oder ihr Bauch ist hinter einem Gegenstand versteckt.

Instagram / meaghanrath Meaghan Rath an ihrem Hochzeitstag

Getty Images Meaghan Rath in Pasadena, Januar 2016

Instagram / meaghanrath Schauspielerin Meaghan Rath im Juni 2021

