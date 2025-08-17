Diesen Dating-Tipp gab Michelle Obama ihren beiden Töchtern

Wie man sich einen Prachtkerl wie Barack Obama (64) angelt? Das weiß niemand besser als die ehemalige First Lady Michelle (61), die gemeinsam mit ihrem Mann in diesem Jahr das 33. Ehejubiläum feiert. In ihrem Podcast "IMO with Michelle Obama and Craig Robinson" hat sie jetzt offenbart, welche Dating-Ratschläge sie ihren beiden Töchtern Malia (27) und Sasha (24) mitgegeben hat, um auch eines Tages den Mann ihrer Träume zu finden. "Viel daten und Vergleiche ziehen", solle das Motto lauten. Im Gespräch erklärte sie, dass sie ihre Töchter durch ihre eigenen Erfahrungen ermutigen wolle, sich verschiedenen Menschen zu öffnen. Sie rät, nach schlechten Erfahrungen nicht aufzugeben: "Wenn es nicht passt, kommt der nächste."

In der gleichen Folge des Podcasts sprach Michelle auch über die Anfänge ihrer eigenen Beziehung zu ihrem Ehemann Barack Obama. Sie erinnerte sich an ein erstes langes Mittagessen mit ihm, das ihrer Meinung nach von einem großartigen Gespräch und sofortiger Sympathie geprägt war. Zuvor hatte sie Barack als "nerdigen Typ" eingeschätzt, doch an diesem Tag überraschte er sie mit seiner charmanten Ausstrahlung. "Ich muss zugeben, wenn er hier wäre, würde ich sagen, dass es schon vor diesem Mittagessen ein Fünkchen gegeben hatte", gestand sie lachend. Michelle betonte, dass ihre eigenen Dating-Erfahrungen ihr halfen, Barack als "den Richtigen" zu erkennen.

Michelle und Barack lernten sich ursprünglich in einer Anwaltskanzlei in Chicago kennen, wo Barack als Praktikant begann. Das Paar heiratete 1992 und zog gemeinsam die Töchter Malia und Sasha groß, die 1998 und 2001 geboren wurden. Seit März teilt Michelle gemeinsam mit ihrem älteren Bruder Craig ihre Einsichten in ihrem Podcast "IMO" – kurz für "In my Opinion" (dt.: Meiner Meinung nach), wo sie über persönliche Themen sprechen und über eingeschickte Geschichten ihrer Zuhörer diskutieren. Dabei gewährt die ehemalige First Lady immer wieder spannende Einblicke in ihr privates Leben und ihre Erfahrungen.

Imago Barack, Sasha, Malia und Michelle Obama im Februar 2024 in Washington

Instagram / barackobama Malia, Michelle und Sasha Obama

Getty Images Barack und Michelle Obama, August 2024

