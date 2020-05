Sie ist unter der Haube: Schauspielerin Meaghan Rath hat geheiratet! Bekannt wurde die Kanadierin durch ihre Rolle in der Serie "Matchball für die Liebe", in der das Leben in der Tennis-Akademie Cascadia geschildert wird. Von 2017 bis 2020 hatte sie eine Hauptrolle in "Hawaii Five-0" als Officer Tani Rey – außerdem war sie in New Girl neben Zooey Deschanel (40) zu sehen. Nun hat sie ihrem Mr. Right das Jawort gegeben.

Der glückliche Mann an ihrer Seite: ihr Schauspielkollege Jack Cutmore-Scott. Die tollen Hochzeits-News verkündete die Serien-Darstellerin auf Instagram. Auf ihrem Account veröffentlichte sie einen Polaroid-Schnapschuss, auf dem sie und Jack bei ihrem Hochzeitstanz zu sehen sind. Dazu verlor die dunkelhaarige Beauty nicht viele Worte, sondern verriet ihren Followern lediglich das Hochzeitsdatum: Die beiden Turteltauben traten am 16. Mai 2020 vor den Traualtar.

Aber wie lernten sich die beiden kennen? Sie standen zusammen für die Comedy-Serie "Cooper Barrett's Guide to Surviving Life" vor der Kamera. Nach den Dreharbeiten begannen sie zu daten – und einige Jahre später sind sie nun Mann und Frau!

Anzeige

Getty Images Meaghan Rath in Pasadena, Januar 2016

Anzeige

Instagram / meaghanrath Meaghan Rath an ihrem Hochzeitstag

Anzeige

Getty Images Meaghan Rath, Schauspielerin



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de