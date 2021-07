Ist das Verhältnis zwischen Prinz Harry (36) und seiner Familie schon viel länger zerrüttet als gedacht? Spätestens als der Herzog von Sussex und seine Frau Herzogin Meghan (39) Anfang 2020 ihren Rücktritt vom britischen Königshaus bekannt gaben, soll das Verhältnis zu Queen Elizabeth II. (95) und Co. angespannt sein. Viele Insider geben Meghan die Schuld für die kalte Stimmung. Adelsexpertin Camilla Tominey glaubt jedoch, dass Harry schon lange vor seiner Hochzeit mit der Ex-Schauspielerin Streit mit seiner Familie hatte.

In der ITV-Dokumentation "Harry and William: What Went Wrong?" (auf Deutsch: "Harry und William: Was lief falsch?") setzen sich Insider mit dem Riss zwischen Harry und seiner Familie, allen voran seinem Bruder Prinz William (39), auseinander. So soll der 36-Jährige laut Tominey schon lange bevor Meghan in sein Leben getreten ist, frustriert über seine begrenzte Rolle im Königshaus gewesen sein. Immerhin ist er nach William nur der zweite Anwärter auf den britischen Thron.

Als Thronfolgenzweiter habe Harry das Gefühl gehabt, nicht das erreichen zu können, was er möchte. Der Vater eines Sohnes habe daher schon vor Jahren versucht, seine Möglichkeiten zu erweitern, um "sein Leben etwas zählen zu lassen". Schwierigkeiten mit den Royals seien damit unausweichlich gewesen, so die Expertin.

Prinz William und Prinz Harry im Juli 2021

Herzogin Meghan und Prinz Harry

Queen Elizabeth II. und Prinz Harry im Mai 2019

