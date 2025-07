Prinz Harrys Ex Cressida teilt erste bewegende Baby-Bilder

Prinz Harrys (40) Ex-Freundin Cressida Bonas (36) ist Anfang Juni zum zweiten Mal Mama geworden. Am 11. Juni wurde die glückliche Nachricht von der Geburt ihrer Tochter Delphina Pandora Wentworth-Stanley gegenüber den Medien bestätigt. Nun teilt die frischgebackene Zweifachmutter erstmals Bilder von und mit ihrem kleinen Spross. So veröffentlicht sie auf Instagram eine Reihe von Schnappschüssen, auf denen Delphina schlafend in ihrem Arm liegt und mit Papa Harry Wentworth-Stanley oder ihrem Bruder kuschelt. "Unsere ersten Wochen mit Delphi", kommentiert sie ihren Beitrag.

Zu den niedlichen Bildern teilt sie weitere emotionale Worte, in denen sie von ihrem Glück als liebende Mutter schwärmt. "Bevor sie ankam, habe ich mich gefragt, wie es möglich ist, irgendetwas so sehr zu lieben, wie wir unseren Jungen lieben. Dann tauchte dieser kleine Liebeskäfer mit der Irokesenfrisur auf und unsere Herzen wurden größer", schreibt Cressida voller Liebe. Zudem erklärt sie, dass "manchmal, wenn ich in ihre Augen schaue, sehe ich ein Glitzern, das mich an meine Schwester Pandora erinnert".

Cressidas Schwester Pandora ist im vergangenen Jahr nach einer schweren Krebserkrankung verstorben. Als liebevolle Hommage an Pandora schenkte sie ihrer neugeborenen Tochter deren Namen. Für Cressida und ihren Partner ist ihr zweites Kind laut Daily Mail ein wahres "Wunderbaby". Die Kleine wurde durch die Verwendung eines eingefrorenen Embryos gezeugt. Auch mit ihrem Sohn Wilbur, der im November 2022 geboren wurde, wurde sie mittels künstlicher Befruchtung schwanger.

Instagram / cressida_bonas_ Cressida Bonas und ihre Tochter Delphina Pandora

Instagram / cressida_bonas_ Harry Wentworth-Stanley und seine neugeborene Tochter

Instagram / cressida_bonas_ Cressida Bonas mit Sohn Wilbur und Tochter Delphina