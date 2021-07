So erinnert Harry Kane (27) an Christian Eriksen (29). Der dänische Fußballstar hat wohl die gesamte Fußballwelt zu Beginn der diesjährigen EM in Schrecken versetzt. Christian erlitt während des Auftaktspiels Dänemarks eine Herzattacke und brach auf dem Spielfeld zusammen. Heute spielen seine Teamkollegen im Halbfinale gegen die englische Nationalmannschaft. Vor Anpfiff überraschte der englische Stürmer und Christians ehemaliger Vereinskollege Harry nun mit einer rührenden Geste.

Die beiden Star-Kicker hatten jahrelang gemeinsam für den englischen Verein Tottenham Hotspur auf dem Platz gestanden. Kein Wunder also, dass Christians Zusammenbruch auch den 27-Jährigen sehr mitgenommen hat. Für das Halbfinale hat er sich daher nun etwas ganz Besonderes überlegt. Harry überreichte dem dänischen Teamkapitän Simon Kjær ein signiertes englisches Trikot mit Christians Namen darauf als Geschenk für den 29-Jährigen – eine Geste, die im Stadion mit jubelndem Applaus einherging.

Gegenüber talkSPORT hatte Harry im Vorfeld erklärt, dass er sich nach dem Zusammenbruch bei Christian gemeldet habe: "Er hat mir eine kurze Nachricht zurückgeschickt, dass er okay ist." Dass der Dänen-Kicker nach der Trikot-Übergabe auf einmal zum England-Fan wird, darauf hofft Harry allerdings nicht. "Ich bin mir sicher, dass er am Mittwoch nicht mich anfeuern wird. Und das ist auch gut so", erklärte der England-Kapitän.

Getty Images Dänischer Nationalspieler Christian Eriksen

Getty Images Harry Kane und Simon Kjær beim EM-Halbfinale, 2021

Getty Images Harry Kane und Christian Eriksen in Mailand, 2018

