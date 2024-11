Harry Kane wird mit einer Bronzestatue in Heimatstadt geehrt

Seine Leidenschaft für den Fußball entdeckte Harry Kane (31) schon als kleiner Junge. Geboren im Londoner Stadtteil Walthamstow, schloss er sich bereits mit sechs Jahren einem örtlichen Fußballverein an. Und nun, rund 25 Jahre später, wird der 31-Jährige in seiner Heimatstadt mit einer Bronzestatue geehrt. "Ein wirklich stolzer Moment für mich, dahin zurückzukehren, wo mein Leben im Fußball begann, und eine Statue zu enthüllen. Ich hoffe, das inspiriert die nächste Generation, hart zu arbeiten und an sich selbst zu glauben", kommentiert Harry ein Bild von sich neben seiner Statue auf Instagram.

Nicht nur der Nationalspieler, auch seine Fans freuen sich über die Auszeichnung. Neben zahlreichen Glückwünschen erreichen den Briten Kommentare wie: "Wohlverdient, Harry" und "Bester Stürmer aller Zeiten, King Kane". Ein weiterer Social-Media-Nutzer ehrt ihn mit den rührenden Worten: "Du bist eine Inspiration für die Welt des Fußballs mit deiner Leistung und deinem Engagement für den Fußball."

Der Londoner Verein Ridgeway Rovers, in dem Harry seine ersten Erfahrungen sammelte, hatte Jahre zuvor auch David Beckhams (49) Fußballer-Karriere geprägt – eines seiner größten Vorbilder. Erste große Erfolge verzeichnete Harry bei den Tottenham Hotspurs, wo er 2010 auch seinen ersten Profivertrag unterzeichnete. Seit Sommer 2023 steht der vierfache Familienvater beim FC Bayern München unter Vertrag.

Getty Images Harry Kane, August 2023

Getty Images Harry Kane beim Spiel gegen Bochum im September 2023

