Polizei ermittelt nach Autounfall von Harry Kanes Kindern

Ein ganz schöner Schock für Harry Kanes (30) Familie. Am Donnerstag wurden drei der vier Kinder des FC-Bayern-München-Kickers bei einem Autounfall verletzt. Ein Renault Clio kollidierte mit dem Van, in dem Louis (3), Vivienne (5) und Ivy (7) zusammen mit ihrer Nanny unterwegs waren. Wie Bild erfahren haben will, leitete die Polizei gegen die 20-jährige Unfallverursacherin ein Strafverfahren wegen Körperverletzung ein. Laut einem Rechtsexperten droht der jungen Frau eine bis zu drei Jahre lange Haftstrafe oder eine Geldstrafe. Sollte der Tatbestand einer Gefährdung des Straßenverkehrs festgestellt werden, könnte die Renault-Fahrerin sogar bis zu fünf Jahre ins Gefängnis kommen.

Der Unfall soll sich in der Nähe von München ereignet haben. Die 20-Jährige habe links abbiegen wollen und sei dabei mit dem entgegenkommenden Mercedes Vito der Kanes zusammengestoßen. Dabei wurden die drei Kinder des Fußballstars leicht verletzt, ebenso ihr Kindermädchen. Allesamt wurden daraufhin ins Krankenhaus gebracht. Zudem zogen sich auch die drei Mitfahrer der Unfallverursacherin sowie eine Fahrerin eines weiteren Autos, das in den Crash verwickelt wurde, Verletzungen zu.

Harry war zum Zeitpunkt des Vorfalls bei einem Fußballspiel in London. Wo seine Frau Kate und ihr jüngstes Kind Henry waren, ist nicht bekannt. Die drei Sprösslinge, die bei dem Unfall leicht verletzt wurden, durften schon kurze Zeit später wieder nach Hause. "Es geht ihnen gut und sie sind nur zu einer Routineuntersuchung ins Krankenhaus gebracht worden", ließ der 30-Jährige über seine Sprecherin laut BBC verkünden.

Getty Images Harry Kane im Januar 2024

Instagram / harrykane Harry Kane mit seiner Tochter Ivy

